Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü

Kaynak: DHA
Eski eşini pompalı tüfekle öldürdü

Aydın'da cinnet geçiren koca eski eşini pompalı tüfekle öldürdü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tartıştığı eski eşi Eren Dildöken (32) tarafından evinde pompalı tüfekle göğsünden vurulan Nebahat Yükçü (29) hayatını kaybetti.

aydin-eski-esini-pompali-tufekle-oldur-371152-102648.jpg

Motosikletiyle kaçan Dildöken, polis tarafından aranıyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandıktan sonra da eski eşine şiddet uyguladığı öğrenilen Eren Dildöken, eşki eşi Nebahat Yükçü'nün yaşadığı eve geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

son-kapak-001.jpg

Tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfeği alan Eren Dildöken, eşini göğsünden vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nebahat Dildöken'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Nebahat Dildöken'in cesedi, Kuşadası Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis ekipleri, eski eşini vurduktan sonra motosikletiyle kaçan Eren Dildöken'i yakalamak için çalışması başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Son Haberler
Hatayspor yeni transferini açıkladı
Hatayspor yeni transferini açıkladı
Klozetteki sarı lekeleri yok etmenizi sağlayacak tüyo. Bakın nasıl yapılıyor
Klozetteki sarı lekeleri yok etmenizi sağlayacak tüyo. Bakın nasıl yapılıyor
Kaliteli uykunun sırrı bu altı öneride saklı
Kaliteli uykunun sırrı bu altı öneride saklı
Harikasın Aysel Önder. Hem dünya hem olimpiyat rekoru
Harikasın Aysel Önder. Hem dünya hem olimpiyat rekoru
Bu yaylaya sahip çıkacak bir tane müslüman yok mu? Yaylasına maden yapılmak istenen teyze isyan etti
Bu yaylaya sahip çıkacak bir tane müslüman yok mu? Yaylasına maden yapılmak istenen teyze isyan etti