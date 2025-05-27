Eski eşini silahla öldürdükten sonra intihar etmişti! Emekli polis memuru hayatını kaybetti

Adana'nın Çukurova ilçesinde 24 Mayıs tarihinde saat 23.00 sıralarında bir cinayet meydana geldi. Emekli polis memuru 54 yaşındaki Recep Çürük, 3 yıl önce boşandığı 48 yaşındaki eski eşi Esengül Kaya'nın çalıştığı büfeye gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından Çürük, Kaya'yı başından vurarak öldürdü.

Emekli polis ayrıldığı eşini ’barışmadığı’ için öldürmüş

Olay sonrası kaçan Çürük, memleketi Kozan'a giderken jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Bunun üzerine Çürük, aynı tabancayı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu ve ağır yaralandı. Çürük hakkında eski eşine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları üzerine uzaklaştırma kararı olduğu, ancak bu karara rağmen Kaya'nın yanına gittiği belirlendi. Çürük'ün barışma teklifini reddeden 3 çocuk annesi Kaya'yı bu nedenle öldürdüğü ortaya çıktı.

Esengül Kaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra Kozan'da toprağa verildi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Recep Çürük ise dün sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.