Eski eşini uyuşturucuya sürükleyen şüpheliler yakalandı!

Kaynak: İHA
Eski eşini uyuşturucuya sürükleyen şüpheliler yakalandı!

Kırklareli'nde eski eşini uyuşturucuya sürüklediği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde eski eşini uyuşturucuya sürüklediği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir televizyon programına katılan kadın eski eşi tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine sürüklendiği iddia etti. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler A.K. ile eşi S.K.'ya yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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