Eski eşini vahşice katleden zanlı tutuklandı

Antalya'da eski eşini eşarbıyla boğarak öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 11 Eylül Perşembe gecesi Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Hızır Çelik (32), boşandığı eşi Hanım Biçer'in (30) evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hızır Çelik, genç kadını eşarbıyla boğup yüzüne yastık bastırarak öldürdü. Cinayetin ardından yaklaşık 16 saat kayıplara karışan zanlı, eski eşinin kardeşini arayarak "Ben kızı öldürdüm, haberiniz olsun" dedi. Ardından Döşemealtı Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Hanım Biçer'in cansız bedeni ailesi tarafından defin işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hızır Çelik, yine adli işlemler kapsamında polis ekipleri eşliğinde numune vermek için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.