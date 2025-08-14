Eski eşini Yıldız Çağrı Atiksoy ile mi aldattı? Berk Oktay jet hızında açıklamada bulundu

Berk Oktay’ın rol arkadaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddia edilirken yeni bir iddia ortaya atılmıştı. Sunucu manken Tuğçe Aral’ın iddiasına göre, Oktay kendisine fantezi içerikli mesajları attığını söyledi.

Ortada skandal iddialar dönerken, Berk Oktay ve eşi Yıldız Çağrı Atiksoy tatile çıktı. Boşanma iddialarına "Aramız iyi" fotoğraflarıyla yanıt verdi.

BERK OKTAY'IN ESKİ EŞİ NE DEMİŞTİ?

Eski eş Merve Şarapçıpoğlu’nun ‘Berk Oktay beni Yıldız Çağrı Atiksoy ile aldattı’ sözleri sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

“BU SÜREÇTE YILDIZ'IN ADI DAHİ KONU OLMAMIŞTIR”

Bu iddialar gündeme gelince Berk Oktay açıklama yapma gereği hissetti.

"Eşim Yıldız Çağrı Atiksoy ile olan birlikteliğimiz önceki evliliğimin sona ermesinden sonra başlamıştır. Tüm sürecimize de şahit oldunuz" diyen oyuncu şunları yazdı:

"Son günlerde bu durumu çarpıtarak farklı göstermeye çalışan bazı asılsız ve çirkin iddiaların hiçbirinin gerçeklik payı yoktur. Boşanma sürecim 3 yıl sürmüştür, aldatmaya dayalı hiçbir suçlama yer almamıştır ve bu süreçte Yıldız'ın adı dahi konu olmamıştır, olamazdı da zaten. Yıldız ile iki yıllık ilişkimizin ardından ne hikmetse tam düğün arifemizde de yine iddia adı altında asılsız haberler ortaya atılmıştır.

Bu konuda yapılacak haberlere karşı hukuki yollara başvuracağımızı bildiririm. Bu tür söylemlere itibar edilmemesini de önemle rica ederim."