Eski eşinin bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi

Olay, 22 Mayıs'ta gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, eşinden boşanan E.E.K., çocuğunu bırakmak için Yüsra Binnaz Çimtay'ı telefonla aradı. Binanın önüne gelen E.E.K., çocuğun gözü önünde 27 yaşındaki eski eşi Çimtay'ı 13 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Eski kocasının ağır yaraladığı Çimtay, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan adam çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tedavi altına alındığı hastanede böbreği, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alınan Çimtay, bir hafta yoğun bakımda yaşam savaşı verdi. Genç kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.