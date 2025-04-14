Eski eşinin erkek arkadaşını silahla öldüren şüpheli yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Eski eşinin erkek arkadaşını silahla öldüren şüpheli yakalandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde eski eşinin erkek arkadaşını silahla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi 117'nci Sokak'ta boşandığı eşi P.İ'nin erkek arkadaşı İ.B'yi silahla vurarak kaçan H.Ç'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda H.Ç. Sincan'da belirlenen adreste yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Pınarbaşı Mahallesi 117'nci Sokak'ta dün, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.Ç, boşandığı eşi P.İ'nin erkek arkadaşı İ.B'yi silahla vurarak öldürmüştü. Zanlı, olay yerinden kaçmıştı.

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