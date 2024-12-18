Eski eşinin otomobilini kundaklayan adam tutuklandı

Kaynak: İHA

İzmir'in Ödemiş ilçesi, İnönü Mahallesi Çağlayan Sokak’ta geçtiğimiz pazartesi gece saat 03.20 sıralarında bir kundaklama olayı gerçekleşti.

İzmir'in Ödemiş ilçesi, İnönü Mahallesi Çağlayan Sokak’ta geçtiğimiz pazartesi gece saat 03.20 sıralarında bir kundaklama olayı gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Y.K. adlı şüpheli, eski eşi C.K.'ye ait park halindeki 35 EE 023 plakalı otomobili ateşe verdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Y.K., eylemin ardından kaçtı.

Olayın ardından Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi takibe aldı. Y.K.'nın adresi tespit edilerek, polis ekiplerince gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

KAMERAYA ANBEAN YAKALANDI

Kundaklama anı, çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansırken, emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Y.K., dün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Y.K., cezaevine gönderildi.

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