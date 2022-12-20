Merve Boluğur ve Mert Aydın kozlarını Survivor'da paylaşacak

Oyuncu Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın, 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı’nda dünyaevine girmişti. 23 Kasım'da tek celsede boşanan eski eşler, geçtiğimiz günlerde Galataport’daki bir mekanda buluşmuştu. Kahve içip, sohbet eden ikilinin keyfi basın mensuplarını görünce kaçmıştı.

Evliliklerini 53 günde bitiren Merve Boluğur ile Mert Aydın’ın ‘Survivor’a gideceği iddia edildi. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı’nın, ikiliyle görüşme yaptığı öğrenildi.

Müzisyenin kabul ettiği, oyuncu ise ilk başta, “Tamam” demesine rağmen, daha sonra yapım ekibine kararını yeniden gözden geçireceğini iletti.

