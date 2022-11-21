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  • Eski eşleri arasında o isim de var! Seda Sayan’ın daha önce kiminle evli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız

Eski eşleri arasında o isim de var! Seda Sayan’ın daha önce kiminle evli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız

Yaptığı evliliklerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde birlikte çalıştığı Çağlar Ökten’le evlendi. Paris’e balayına giden çift, Seda Sayan’ın Instagram paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. Gelin, telli duvağı bir kez daha takan Seda Sayan’ın geçmişten günümüze evliliklerine bir göz atalım!

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 13:56
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Eski eşleri arasında o isim de var! Seda Sayan’ın daha önce kiminle evli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız

Eski eşleri arasında o isim de var! Seda Sayan’ın daha önce kiminle evli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız
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Kendisinden 25 yaş küçük olan Çağlar Ökten’le evlenen Seda Sayan, magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu haberin ardından sanatçının eski evlilikleri de merak konusu oldu. İşte, detaylar...

Rıdvan Kılıç

Seda Sayan, ilk evliliğini 26 yaşındayken eski futbolcu Rıdvan Kılıç ile yaptı. 1987 yılının mayıs ayında evlenen ünlü çift, aralık ayında boşandı.

Sinan Engin

Seda Sayan, Rıdvan Kılıç’la evliliklerinin bitmesinin ardından Sinan Engin’le tanıştı. 1990 yılında evlenen çiftin, Oğulcan adında bir oğlu var. Ünlü çift, evliliklerini 1995 yılında sonlandırdı.

Mahsun Kırmızıgül

1995 yılında program çekiminde tanışan Mahsun Kırmızıgül ve Seda Sayan, çok geçmeden birlikte yaşamaya başladı. İmam nikâhlı çift, üç yılın ardından olaylı bir şekilde ayrıldı.

Soner Yapacık

Soner Yapacık ile Etiler’de kırmızı ışıkta tanışan Seda Sayan, ona hemen evlenme teklifi etti. 25 Ağustos 1998’de nikâh masasına oturan çiftin evlilikleri kısa sürdü.

Tuncay Kıratlı

Seda Sayan, ünlü iş adamı Tuncay Kıratlı ile 2000 yılında nikâh masasına oturdu. Güzel sanatçı, daha önce Tuncay Kıratlı’nın kuzeniyle nişanlı olduğu için çiftin evlilikleri büyük tepki gördü. Çift ise kısa sürede ayrıldı.

Gökhan Şükür

Gökhan Şükür’ün ailesi bu evliliğe karşı çıktığı için çift gizlice evlendi. Evlilikleri 13 ay süren çift, 2005 yılında boşandı.

Nihat Doğan

Seda Sayan, sabah programına sık sık konuk olan Nihat Doğan ile aşk yaşamaya başladı ancak çiftin ilişkisinin reyting için olduğu düşünüldü. Nihat Doğan'la imam nikâhı ile evlenen Sayan'ın aşkı, resmi nikâh kıyılmadan bitti.

Onur Şan

Seda Sayan, 1 Şubat 2008 tarihinde Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan ile nikâh masasına oturdu. Seda Sayan’ın bu evliliği de uzun sürmedi ve çift 2010 yılında boşandı.

Çağlar Ökten

Seda Sayan, son olarak müzisyen Çağlar Ökten ile evlendi. 24 Nisan'da nikâh masasına oturan çiftin boşanacakları konuşulsa da iddialar asılsız çıktı.

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Birisi
21.11.2022 14:46
Bize ne bunun kocalarından, sayamadım zaten!  
 
Vatandaş
21.11.2022 14:16
Maaşallah tatmadığı çiçek kalmamış...  
 
Kenan
21.11.2022 14:15
Elhamdülillah müslümanım, İmam nikahı sağolsun...  
 
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