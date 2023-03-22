22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Eski eşten Mariah Carey'ye övgü. İnsan değil, Tanrı'nın bir armağanı

Eski eşten Mariah Carey'ye övgü. İnsan değil, Tanrı'nın bir armağanı

Mariah Carey'nin eski eşi Nick Cannon, Carey hakkında konuştu. Eski eşinin olağanüstü biri olduğunu dile getiren Cannon, "O kadının insan olmadığını anladım. O Tanrı'nın bir armağanı" 

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 22:47
Takip Et

Eski eşten Mariah Carey'ye. Tanrı'nın bir armağanı

Eski eşten Mariah Carey'ye övgü. İnsan değil, Tanrı'nın bir armağanı
+
Aa
-

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Nick Cannon, 17 Mart'ta The Shade Room'a verdiği röportajda Carey'le yaşadığı 8 yıllık ilişkisini ve Grammy ödüllü eşine duyduğu sonsuz sevgiyi anlattı.

Cannon hayatının aşkının kim olduğu sorulduğunda, "En büyüğü gibi mi? Yani, hep bundan bahsederim. Sonra bu viral oluyor ve Carey'nin tüm hayranları bana kızıyor. 12 yaşındayken duvarımda Mariah Carey'nin fotoğrafları vardı ve sonra benim eşim oldu. Ve onun tanıdığım en havalı kişi olduğu da bir gerçek. O her zaman mutlu, her zaman başkaları için bir şeyler yapıyor" dedi.

Cannon, "Hayatta ne yaşanırsa yaşansın. 'Vay be, biri negatif enerjinin kendi alanına girmesine izin vermeden gerçekten böyle çalışabiliyormuş' diyorum. Onun ne kadar olağanüstü biri olduğunu öğrendiğimde, o kadının insan olmadığını anladım. O Tanrı'nın bir armağanı" ifadelerini kullandı. 

Nick Cannon ve Mariah Carey arasındaki ilişki söylentileri ilk kez 2008'de şarkıcı, Nickelodeon'ın eski yıldızına Bye Bye şarkısının klibinde rol verdiğinde ortaya çıkmıştı. O yılın ilerleyen zamanlarında ikili, iki aydan kısa süre flört ettikten sonra nikah masasına oturarak hayranlarını şaşırtmıştı.

Aralık 2010'da çift, ikiz bebek beklediklerini açıklamıştı. Oğulları Moroccan Scott ve kızları Monroe Nisan 2011'de dünyaya geldi. Sadece üç yıl sonra ayrıldıklarını duyuran çiftin boşanması Kasım 2016'da tamamlandı.

People'ın haberine göre; şarkıcı, 2020'de yazdığı anı kitabı The Meaning of Mariah Carey'de (Mariah Carey'nin Anlamı) Cannon'dan boşanması hakkında "Dürüst olmak gerekirse, Nick ve benim bunu aramızda çözebileceğimizi düşünsem de egolar ve duygular kızıştı (bu da avukatın uzun saatler için fatura kestiği anlamına gelebilir ve nihayetinde de öyle oldu). Çok zordu. İkimiz de ailemiz için her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak istiyorduk. Biz her zaman bir aile olacağız ve bunu yürüteceğiz" diye yazdı.

İlişkilerinin sona ermesine rağmen Cannon daha önce, Mariah Carey ile olduğu gibi "bir aşkı asla yaşamayacağını" söylemişti. Geçen temmuz ayında The Hot Tee Talk Show'a katılan Cannon, Carey hakkında "O benim fantezi aşkım. Her zaman seveceğim biri. Mariah'yla yaşadığım gibi bir aşkı asla yaşayamayacağım. Eğer fırsatım olursa, o şekilde olabilirse, ben varım" demişti.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
1
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
2
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
3
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
4
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
5
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿Araç Muayene İstasyonu'ndaki o ücreti geri aldı. Siz de paranızı geri alabilirsiniz
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
6
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿İkinci el araç piyasasında büyük değişim
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
7
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Nokia C12 Pro'nun tanıtımı gerçekleşti. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
﻿Ronaldo Suudi Arabistan Ligi'ni övdü
﻿Ronaldo Suudi Arabistan Ligi'ni övdü
﻿Ronaldo Suudi Arabistan Ligi'ni övdü
﻿Deprem bölgesi Hatay’da ilk teravih namazı kılındı
﻿Deprem bölgesi Hatay’da ilk teravih namazı kılındı
﻿Deprem bölgesi Hatay’da ilk teravih namazı kılındı
﻿Konya'da silahlı kavga. 1 kişi öldü
﻿Konya'da silahlı kavga. 1 kişi öldü
﻿Konya'da silahlı kavga. 1 kişi öldü
﻿Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu
﻿Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu
﻿Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.