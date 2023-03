Eski eşten Mariah Carey'ye övgü. İnsan değil, Tanrı'nın bir armağanı

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Nick Cannon, 17 Mart'ta The Shade Room'a verdiği röportajda Carey'le yaşadığı 8 yıllık ilişkisini ve Grammy ödüllü eşine duyduğu sonsuz sevgiyi anlattı.

Cannon hayatının aşkının kim olduğu sorulduğunda, "En büyüğü gibi mi? Yani, hep bundan bahsederim. Sonra bu viral oluyor ve Carey'nin tüm hayranları bana kızıyor. 12 yaşındayken duvarımda Mariah Carey'nin fotoğrafları vardı ve sonra benim eşim oldu. Ve onun tanıdığım en havalı kişi olduğu da bir gerçek. O her zaman mutlu, her zaman başkaları için bir şeyler yapıyor" dedi.

Cannon, "Hayatta ne yaşanırsa yaşansın. 'Vay be, biri negatif enerjinin kendi alanına girmesine izin vermeden gerçekten böyle çalışabiliyormuş' diyorum. Onun ne kadar olağanüstü biri olduğunu öğrendiğimde, o kadının insan olmadığını anladım. O Tanrı'nın bir armağanı" ifadelerini kullandı.

Nick Cannon ve Mariah Carey arasındaki ilişki söylentileri ilk kez 2008'de şarkıcı, Nickelodeon'ın eski yıldızına Bye Bye şarkısının klibinde rol verdiğinde ortaya çıkmıştı. O yılın ilerleyen zamanlarında ikili, iki aydan kısa süre flört ettikten sonra nikah masasına oturarak hayranlarını şaşırtmıştı.

Aralık 2010'da çift, ikiz bebek beklediklerini açıklamıştı. Oğulları Moroccan Scott ve kızları Monroe Nisan 2011'de dünyaya geldi. Sadece üç yıl sonra ayrıldıklarını duyuran çiftin boşanması Kasım 2016'da tamamlandı.

People'ın haberine göre; şarkıcı, 2020'de yazdığı anı kitabı The Meaning of Mariah Carey'de (Mariah Carey'nin Anlamı) Cannon'dan boşanması hakkında "Dürüst olmak gerekirse, Nick ve benim bunu aramızda çözebileceğimizi düşünsem de egolar ve duygular kızıştı (bu da avukatın uzun saatler için fatura kestiği anlamına gelebilir ve nihayetinde de öyle oldu). Çok zordu. İkimiz de ailemiz için her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak istiyorduk. Biz her zaman bir aile olacağız ve bunu yürüteceğiz" diye yazdı.

İlişkilerinin sona ermesine rağmen Cannon daha önce, Mariah Carey ile olduğu gibi "bir aşkı asla yaşamayacağını" söylemişti. Geçen temmuz ayında The Hot Tee Talk Show'a katılan Cannon, Carey hakkında "O benim fantezi aşkım. Her zaman seveceğim biri. Mariah'yla yaşadığım gibi bir aşkı asla yaşayamayacağım. Eğer fırsatım olursa, o şekilde olabilirse, ben varım" demişti.