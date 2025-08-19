Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'in sağlık durumunda yeni gelişme!

Kaynak: İHA
Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'in sağlık durumunda yeni gelişme!

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından 86 yaşındaki Ali Şen, Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Yalıkavak Mahallesi'nde yaşayan Şen, 13 Ağustos Çarşamba günü ateş ve enfeksiyon şikayetiyle Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne götürüldü. Doktorlar tarafından yoğun bakıma alınan Şen, 6 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Şen'in tedavisinin bir süre evinde devam edeceği bildirildi.

Ali Şen'in oğlu Metin Şen ise babasının sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yoğun bakımda tedbir amaçlı tutuluyor, genel durumu iyi" ifadelerini kullanmıştı.

Son Haberler
Son dakika... Mücahit Birinci hakkında flaş gelişme!
Son dakika... Mücahit Birinci hakkında flaş gelişme!
Saray, o isimlerinin üzerini çizdi!
Saray, o isimlerinin üzerini çizdi!
Montella'nın ekibine tanıdık yüz! A Milli Takım'ın yeni yardımcısı belli oldu
Montella'nın ekibine tanıdık yüz! A Milli Takım'ın yeni yardımcısı belli oldu
Trabzonspor'dan eski yöneticilere destek çağrısı!
Trabzonspor'dan eski yöneticilere destek çağrısı!
Denize giren vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı
Denize giren vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı