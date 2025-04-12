Eski Fenerbahçe oyuncuları ile eski Schalke 04 oyuncuları dostluk maçı yaptı

Sportanlage Ückendorf Stadı'nda Schalke 04 Traditionsmannschaft ile Fenerbahçe Legends takımları arasında yapılan karşılaşma 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe'nin gollerini Nobre ve İlhan Parlak kaydederken, Schalke'nin iki golünü Ailton attı.

ESKİ FUTBOLCULAR YER ALDI

Gelsenkirchen Fenerbahçeliler Derneği'nin organize ettiği ve daha önce Fenerbahçe forması giymiş ünlü oyuncuların yanı sıra Schalke 04'te oynamış ve Almanya Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşamış futbolcuların yer aldığı dostluk maçına seyirciler yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe kadrosunda Recep Biler, İlhan Parlak, Bekir İrtegün, Erol Bulut, Uğur Boral, Mehmet Yozgatlı, Elvir Boliç , Miroslav Stoch, Bülent Uygun, Ceyhun Fersoy, Ali Bilgin, Önder Turacı, Deniz Barış, Kemal Aslan, Serkan Balcı, Erhan Albayrak, Bruno Alves ve Marcio Nobre gibi isimler yer aldı.

Fenerbahçe Legends takımının teknik ekibinde de Yılmaz Vural, Bülent Uygun ve Uğur Boral yer aldı.