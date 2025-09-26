Eski Fenerbahçe yöneticisi ve Galatasaray yorumcusu birbirine girdi: Gizli sponsor kavgası!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un sarı lacivertli kulübe aktardığı para tartışma konusu olmaya devam ediyor. Basında çıkan iddiaların ardından Koç, "Şahsım hakkında basında yer alan 'Fenerbahçe'ye verdiği borcun 360 milyon lirasını geri aldı' başlıklı haber tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzün mali yapısı, bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte olup; tüm gelir-gider kalemleri, alacaklar ve borçlar şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olup Genel Kurul üyelerimizle paylaşılmaktadır. Finansal tabloları çarpıtarak camiamızı yanıltmaya çalışan bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederim" açıklaması yaptı.

Bu açıklamanın ardından eski yönetici Hulusi Belgü, sosyal medyasından şu paylaşımı yaptı: "Sayın Başkan alacaklarını vergi usul kanunu uyarınca peyder pey teberruya yani bağışa çeviriyor. Dolayısı ile para Fenerbahçe’de kalıyor sadece hesap kalemlerinin yeri değişiyor. Başkan ilk geldiğinde 50.000.000 dolar bağış yapmıştı, sonraki yıllarda da alacaklarını teberruya çevireceğini söylemişti. Ali Bey'in an itibari ile reklam ve sponsorluklardan hariç kendi şahsi nakit katkısı 130.000.000 Euro’nun üstündedir. Buna diğer yöneticilerin yaptığı katkılar dahil değildir. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın doğru bilgilenmeleri açısından yeni yönetimimizin bir açıklama yapmasının uygun olacağını düşünüyorum."

Bu açıklama yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Galatasaraylı kimliğiyle tanınan avukat yorumcu Bişar Özbey, sosyal medyasından şunları söyledi: "Hulusi Bey, Fenerbahçe Futbol A. Ş.'den sizin açıkladığınız bilançoya göre 360 milyon para çıkmış ve bu çıkan paraya göre Ali Bey'in alacağı aynı oranda azalmış. Belge ortada. Şimdi Ali Koç'un bu 360 milyonu bağış yaptığina dair belgeyi görelim. Bu bağış neden bilançoda YOK!?"

Hulusi Belgü ise bu soruya Galatasaray'la ilgili yasadışı bahis ve karaborsa para iddialarına gönderme yaparak yanıt verdi. Belgü, bir tablo paylaşarak şunları söyledi: "Bışar bey, öncelikle keşke kendi tutuğunuz takımın yasa dışı bahis reklamının, kara borsa bilet satışlarını ve gizli sponsorların finansalara nasıl girip çıktığını inceleseniz ve daha önemlisi bir hukukçu olarak duruşunuzu gösterseniz. Keşke bu konuları bilen ve anlayan bir muhasebeciye danışsanız , bağış gelir olarak kayıt edilir! Üstelik bunlara konsolide olarak sezon sonu yani tam bir dönem sonu olarak bakmak lazım. 9 aylık bilançolar ara dönemdir. 12 aylık tabloya bakmak lazım. Üstelik buradan da anlayacağınız (!) üzere alacaklarında artış var. Herkesin bir alışkanlığı var biz de gizli kayıt, gizli sponsor olmaz."

