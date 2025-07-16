Eski Fenerbahçeli Anadolu Efes'te

Anadolu Efes, Georgios Papagiannis ile 2+1 sezonluk sözleşme imzaladığını açıkladı.

İstanbul ekibinin yeni transferi Yunan Pivot Papagiannis 2023-24 sezonunda Fenerbahçe Beko’da bir sezon forma giydikten sonra 2024-25 sezonu başında AS Monaco’ya transfer olmuştu.

Papagiannis, 11'i ilk 5 olmak üzere Fenerbahçe Beko formasıyla 38 EuroLeague maçına çıktı ve 5.6 sayı, 3 ribuand ortalamalarıyla oynadı.