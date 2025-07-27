Eski Fenerbahçeli, Fenerbahçe maçında yıkıldı

Portekiz'de oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe ile karşılaşan Benfica, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
Maçın 79'uncu dakikasında sakatlık yaşan eski Fenerbahçeli Bruma, sol ayak bileğini tutarak sahadan ayrıldı.
SEZONU KAPATTI
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki kanat oyuncusunun sol aşil tendonunda tam yırtık tespit edildiği ve kısa süre içinde ameliyat edileceği bildirildi.
Bruma, geçireceği operasyonun ardından uzun bir rehabilitasyon sürecine girecek. Bu ciddi sakatlık nedeniyle yıldız oyuncunun sezonun tamamını kaçırması bekleniyor.