Eski Fenerbahçeli oyuncu Alper Potuk futboldan 2 yıl men edildi

Eski Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Gostivar-Rabotnicki maçında takımının sahadan çekilmesi konusunda ısrarcı olduğu için futboldan 2 yıl men cezası aldı.

GOSTIVAR BAŞKANI DA MEN CEZASI ALDI

Kulübün Türk başkanı Enes Usta da futboldan 2 yıl men edildi. Ayrıca Gostivar kulübüne 9 puan silme cezası verildi. Gostivar takımının teknik direktörlüğünü ise Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen eski oyuncu Mert Nobre yapıyor. Alper Potuk, kariyeri boyunca Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor formalarını da giydi.