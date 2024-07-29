Eski Fenerbahçeli futbolcu geri döndü. Ama 1. lig takımına

Düzenleme: Sami Güntürkün Gürel
Eski Fenerbahçeli futbolcu geri döndü. Ama 1. lig takımına

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Steven Caulker, sürpriz bir kararla 1. Lig ekibi Keçiörengücü'ne transfer oldu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Steven Caulker, Türkiye'ye geri döndü ve sürpriz bir imza attı.

KEÇİÖRENGÜCÜ İLE ANLAŞTI
32 yaşındaki İngiliz futbolcu, 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu.

Keçiörengücü'nden yapılan açıklamada, ''Ankara Keçiörengücümüz, Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır.

Steven'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DE FORMAYI KAPAMADI
Steven Caulker, Ocak 2019'da Alanyaspor ile anlaşarak Türkiye'ye ilk kez adım attı. Burada gösterdiği başarılı performansın ardından, 2021 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer oldu.

30 Haziran 2021'de Fenerbahçe kadrosuna katılan Caulker, sadece 3 hazırlık maçında forma giydikten sonra, 8 Eylül'de Gaziantep FK'ya kiralık olarak gönderildi. Kiralık sözleşmesinin bitiminde Fenerbahçe'ye dönen Caulker, 2022 yaz transfer döneminde takımdan ayrılarak Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Ocak 2023'te Türkiye'den ayrılan İngiliz stoper, daha sonra Wigan ve Malaga City Academy takımlarında forma giydi.

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