Eski Fenerbahçeli Kent aylar sonra futbola dönebilir

Fenerbahçe'de tutunamayan ve geçen yıl ekim ayında mukavelesi feshedilen Ryan Kent'in sürpriz bir takımla transfer görüşmelerine başladığı ileri sürüldü. İngiliz kanat oyuncusu, bonservisi elinde olmasına rağmen ocak ayı transfer döneminde herhangi bir takımla sözleşme imzalamamıştı. 28 yaşındaki futbolcunun şu sıralar sürpriz bir kulüple görüşme halinde olduğu ileri sürüldü.

MLS EKİBİ SEATTLE SOUNDERS TEMASTA

Sounder at Heart'ta yer alan haber göre; Ryan Kent, MLS takımı Seattle Sounders ile temasta. ABD kulübünün, Kent ile sezonun geri kalanı için mukavele imzalamak istediği, sözleşmede 2025-2026 sezonu için de opsiyonel bir madde bulunacağı kaydedildi. Haberde taraflar arasındaki görüşmelerin ileri düzeyde sürdüğü de belirtildi.

Sarı lacivertli takıma 2023-2024 sezonunun başında transfer olan ancak forma şansı bulamayan Kent, 19 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.