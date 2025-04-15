Eski Fenerbahçeli Kim Min Jae için flaş karar! Alternatifi bile hazır

Fenerbahçe'de gösterdiği performans sonrası 19 milyon euroya Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae, yükselişini İtalyan ekibinde de sürdürmüş ve 50 milyon euro bonservis bedeli ile 2023 yılında Bayern Münih'in yolunu tutmuştu.

Alman ekibine transfer olduğu günden bu yana tartışmaların merkezinde yer alan Güney Koreli futbolcu, takımının Dortmund maçındaki hatasıyla gündem oldu.

HATA YAPTI, OYUNDAN ÇIKTI

Bayern Münh'te zaman zaman eleştirilerin hedefinde yer alan ve sık sık sakatlıklarla boğuşan Kim Min Jae, Alman devinin Dortmund'la oynadığı maçta yaptığı hatayla eleştirilerin hedefi oldu.

48. dakikada Beier'in golünde pozisyon hatası yapan Güney Koreli futbolcu, 54. dakikada oyundan alınmış ve yerine Guerreiro dahil olmuştu.

SÜRPRİZ KARAR

Sky DE'de yer alan habere göre Bayern Münih'in Borussia Dortmund karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikte hata yapan ve oyundan alınan Kim Min Jae için sürpriz bir karar alındı.

'Çok fazla hata, çok az savunma canavarı' ifadeleriyle aktarılan haberde Bayern Münih'in Güney Koreli savunma oyuncusu için tekliflere açık olduğu belirtildi.

Alman devi Kim Min Jae'nin satışı için acele etmiyor ancak satışı durumunda YERİNE pahalı bir transfer yapılabilir. Adaylardan biri Bournemouth forması giyen Dean Huijsen.