Eski Fenerbahçeli Kurunic maçın en kötü oyuncusu oldu

Fenerbahçe’den Kızılyıldız’a giden Kurunic, yeni takımındaki etkisiz hataları ile eleştiri oklarının hedefi oldu. Sırp oyuncu, dün akşam Inter’e 4-0 kaybettikleri maçta oynadığı etkisiz oyunla tepkilerin odağında yer aldı.

Tecrübeli oyuncu, yaptığı basit top kaybıyla, rakibinin ikinci golü bulmasına neden oldu. Sırbistan basını maç sonu değerlendirmelerde Krunic'in kabul edilemez hatalar yaptığının altını çizdi. Sırp basını, Kurunic’i maçın en kötü oyuncusu seçti.

HATASINI KABUL ETTİ

Maçın ardından öz eleştiri yapan Rade Krunic, "Bireysel hatalardan dolayı ucuz ve kolay goller yedik. Benim hatamdan gelen ikinci gole kadar iyi hücum ettik. Sonucun sahadaki gerçek tabloyu yansıtmadığını düşünüyorum" dedi.

BENFICA MAÇINDA KEREM ATTIĞI GOLDE DE HATA YAPMIŞTI

Sırp oyuncu Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçta Benfica’ya karşı da hatalar yapmıştı. Kurunic, Kerem’in attığı golde savunmadaki hatası ile dikkat çekmişti.