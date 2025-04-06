Eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo antrenman sırasında fenalaştı

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Eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo antrenman sırasında fenalaştı

Sao Paulo FC, 37 yaşındaki Luiz Gustavo'nun hastaneye kaldırıldığını ve oyuncuda akciğer embolisi tespit edildiğini açıkladı.

2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Luiz Gustavo Sao Paulo’nun antrenmanında göğüs ağrısı şikayetiyle teknik ekibe başvurdu.

Gustavo, acilen hastaneye kaldırılırken akciğer damarlarında pıhtı tespit edildi. Teşhisin ardından yıldız futbolcu hastanede tedavi altında olan Gustavo’nun taburcu edilmediği bildirildi.

"ÖLÜME NEDEN OLABİLİR"

Brezilya basınından Estadao, göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Sandra Guimaraes ile görüştü. Gustavo'nun durumu hakkında konuşan Dr. Guimaraes, pulmoner tromboembolinin vücutta dolaşan bir pıhtının akciğer damarlarını tıkaması sonucu oluşan ciddi bir klinik tablo olduğunu söylerken akciğerde oluşan pıhtının büyüklüğüne ve damar üzerindeki etkisine bağlı olarak dolaşım sisteminin ciddi şekilde etkilenebileceğini, hatta bazı durumlarda ani ölüme neden olabileceğini belirtti.

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