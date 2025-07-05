Eski Fenerbahçeli Obradovic'e büyük şok! Adeta yıkıldı

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Eski Fenerbahçeli Obradovic'e büyük şok! Adeta yıkıldı

Bir dönem Fenerbahçe Beko'nun başında bulunan Sırp antrenör Zeljko Obradovic'i üzen bir gelişme yaşandı. Partizan'da kariyerine devam eden deneyimli başantrenörün yeni transferine doping soruşturması açılıyor.

Partizan’a katılan Dylan Osetkowski’nin doping dosyası, İspanya’daki yetkili kurum CELAD (İspanyol Dopingle Mücadele Komisyonu) tarafından yeniden açıldı.

Marca'da yer alan habere göre oyuncunun Aralık 2023 yılında Unicaja Malaga forması giydiği dönemde doping testinin pozitif çıkmasının ardından herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

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Sürecin zaman aşımına uğrayarak sonuçsuz kalması CELAD içinde ciddi bir krize neden oldu ve geçen hafta kurumun genel direktörü Montserrat Herranz görevden alındı. Bu gelişmelerin ardından CELAD, son bir yıl içinde zaman aşımına uğrayan tüm doping dosyalarını yeniden incelemeye aldı. Partizan'ın yeni transferi Osetkowski’nin vakası da dosyalar arasında yer alıyor.

Oyuncunun Partizan'daki geleceğinin artık belirsiz olduğu bildirildi.

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