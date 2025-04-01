Eski Fenerbahçeli Ryan Kent’in yeni takımına imzayı attı: Aylardır boşta kalmıştı

Fenerbahçe ile sözleşmesini geçtiğimiz yılın ekim ayında sonlandıran Ryan Kent'in yeni takımı belli oldu.

MLS takımlarından Seattle Sounders'tan yapılan açıklamada İngiliz futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ve gelecek yıl için de opsiyon bulunduğu belirtildi.

Seattle Sounders yöneticisi Craig Waibel açıklamasında, "Ryan Kent'i takımımıza katmaktan dolayı heyecanlıyız. Ryan hız, yaratıcılık ve tehlikeli bir hücum tehdidi olan üst düzey deneyime sahip bir kanat oyuncusu." dedi.

Takımın teknik direktörü Brian Schmetzer ise transfere ilişkin şunları söyledi:

"Ryan etkileyici bir geçmişe sahip çok iyi bir oyuncu ve onu takımımıza katmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz."

Futbol kariyerine Liverpool'un altyapısında başlayan Kent, sonrasında Coventry, Barnsley, Freiburg ve Bristol City'de kiralık olarak forma giydi. Kent, daha önce kiralık olarak oynadığı Rangers'a 2019'da bonservisiyle transfer oldu.

Sözleşmesinin bitmesinin ardından 2023'te Fenerbahçe'ye imza atan İngiliz oyuncu, geçtiğimiz yıl sarı-lacivertli takımdan ayrıldı.

Ryan Kent kariyeri boyunca çıktığı 355 maçta 48 gol ve 72 asist kaydetti. Kent, Seattle Sounders'a transferiyle kariyerinde ilk kez Avrupa dışında forma giymiş olacak.