Eski Fenerbahçeli Samatta'nın yeni takımı belli oldu

Kaynak: AA
Eski Fenerbahçeli Samatta'nın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ally Samatta, Fransa'nın Le Havre'ye takımına transfer oldu.

Ligue 1 ekibinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki forvetle 1 yıllık sözleşme imzalandığı ve 70 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İngiltere'nin Aston Villa ekibinden 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve 2024 yılına kadar sözleşme imzalayan Samatta, 2021-2022 sezonunda Belçika'nın Antwerp takımında kiralık olarak forma giyerken, 2022-2023 sezonunda ise yine Belçika'nın Genk ekibinde aynı şekilde görev almıştı.

Temmuz 2023'de PAOK'a transfer olan Tanzanyalı futbolcu, Yunan ekibinde 64 maçta 8 gol kaydetti.

Son Haberler
'Türklerin Mirası' belgeseli tamamlandı
'Türklerin Mirası' belgeseli tamamlandı
Jose Mourinho'dan duygusal çıkış! 'Feyenoord maçı sonrası ağlayabilirim'
Jose Mourinho'dan duygusal çıkış! 'Feyenoord maçı sonrası ağlayabilirim'
Süreç toplantısı sona erdi! Bir sonraki toplantının tarihi belli oldu
Süreç toplantısı sona erdi! Bir sonraki toplantının tarihi belli oldu
Eski Fenerbahçeli Samatta'nın yeni takımı belli oldu
Eski Fenerbahçeli Samatta'nın yeni takımı belli oldu
Erteleme kriz çıkardı... Başkanlar isyanda
Erteleme kriz çıkardı... Başkanlar isyanda