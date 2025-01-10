Eski Fenerbahçeli Szalai’nin transferine onay çıktı. İşte gideceği takım

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Eski Fenerbahçeli Szalai’nin transferine onay çıktı. İşte gideceği takım

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai, Hoffenheim’dan ayrılıyor. Macar savunmacının gideceği takım ortaya çıktı.

Bir dönem Fenerbahçe'de de forman giyen Hoffenheim'ın stoperi Attila Szalai'nin, Standard Liege'e kiralanacağı ileri sürüldü.

Sky'ın haberine göre; Szalai, Belçika takımıyla sözleşme imzalamak üzere. İki kulüp arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Macar savunma oyuncusunun ara transfer döneminde takımdan kiralık olarak ayrılmasına izin verildiği kaydedildi.

26 yaşındaki stoper bu sezon Hoffenheim'da resmi maçta forma giyemedi. Temmuz 2023'te Fenerbahçe'den 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Attila Szalai, geçen sezonun ikinci yarısını da Freiburg'da kiralık olarak geçirmişti.

Macar futbolcunun, Hoffenheim ile 2027 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

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