Eski futbolcu Ukrayna’daki savaşta hayatını kaybetti

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta Rusya adına savaşa katılan eski futbolcu Aleksei Bugayev yaşamını yitirdi.



İngiliz basınından Mirror'da yer alan haberde Ukrayna'daki bir çatışmada Bugayev'in öldürüldüğü belirtildi.



43 yaşındaki Bugayev futbolculuk kariyerinde Torpedo, Kransodar, Lokomotiv Moskova ve Khimki formalarını giymişti. Bugayev, Rusya Milli Takımı'nda yedi kez sahaya çıktı. 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Rusya'nın kadrosunda yer alan Aleksei Bugayev, 2010'da 29 yaşındayken futbolu bıraktı.



Haberde, Dünya Anti-Doping Ajansı'nın yasaklı maddeler listesinde yer alan bir maddeyi satmaya çalıştığı iddia edilen Bugayev'in 10 ay hapis cezası aldığı, suçunu kabul etmemesi halinde 20 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edildi. Bugayev'in hapiste olduğu dönemde Rusya adına savaşa katıldığı kaydedildi.



Rus basınına konuşan Bugayev'in babası da oğlunun hayatını kaybettiğini doğruladı