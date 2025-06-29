Eski Galatasaray Başkanı Alp Yaman Tatko Lastik'in kutlamasına katıldı

2009 yılında faaliyete geçen LastikPark markasının 15. yılı nedeniyle yapılan kutlama etkinliklerinden biri Tatko Lastik Genel Merkezi’nde gerçekleşti.

ALP YALMAN AĞIRLANDI

1990–1996 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı görevini üstlenen ve Tatko Lastik bünyesinde 30 yılı aşkın süredir Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Alp Yalman ağırlandı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÇOK MARKALI PERAKENDE LASTİK KANALI"

Tatko Lastik CEO’su Vedat Özçelik kutlamalarda yaptığı açıklamada, “LastikPark ile birlikte 15 yıl içerisinde muazzam bir yolculuk yaptık. Sıfırdan kurduğumuz, bugün Türkiye’nin en büyük çok markalı perakende lastik kanalı LastikPark, içindeki marka çeşitliliği olarak iyi bir örnek. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve bayilerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Geniş bayi ağı, farklı araç segmentlerine yönelik ürün çeşitliliği ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla Türkiye genelinde yaygınlaşan LastikPark; elektrikli araçlardan offroad lastiklere, performans araç lastiklerinden jant çözümlerine kadar uzanan geniş ürün gamıyla sektördeki pozisyonunu sürdürüyor.