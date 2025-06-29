Eski Galatasaray Başkanı Alp Yaman Tatko Lastik'in kutlamasına katıldı

Eski Galatasaray Başkanı Alp Yaman Tatko Lastik'in kutlamasına katıldı

Lastik sektörünün köklü markalarından Tatko Lastik, LastikPark’ın 15. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında eski Galatasaray Başkanı Alp Yalman’ı Genel Merkezi’nde ağırladı.

2009 yılında faaliyete geçen LastikPark markasının 15. yılı nedeniyle yapılan kutlama etkinliklerinden biri Tatko Lastik Genel Merkezi’nde gerçekleşti.

ALP YALMAN AĞIRLANDI

1990–1996 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı görevini üstlenen ve Tatko Lastik bünyesinde 30 yılı aşkın süredir Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Alp Yalman ağırlandı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÇOK MARKALI PERAKENDE LASTİK KANALI"

Tatko Lastik CEO’su Vedat Özçelik kutlamalarda yaptığı açıklamada, “LastikPark ile birlikte 15 yıl içerisinde muazzam bir yolculuk yaptık. Sıfırdan kurduğumuz, bugün Türkiye’nin en büyük çok markalı perakende lastik kanalı LastikPark, içindeki marka çeşitliliği olarak iyi bir örnek. Bu başarıda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve bayilerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Geniş bayi ağı, farklı araç segmentlerine yönelik ürün çeşitliliği ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla Türkiye genelinde yaygınlaşan LastikPark; elektrikli araçlardan offroad lastiklere, performans araç lastiklerinden jant çözümlerine kadar uzanan geniş ürün gamıyla sektördeki pozisyonunu sürdürüyor.

Son Haberler
Bakan Aşkın Bak, Sabri Ugan için taziye mesajı yayımladı
Bakan Aşkın Bak, Sabri Ugan için taziye mesajı yayımladı
Yaşlı, gebe ve çocuklar dikkat! Bu saatlerde dışarı çıkmayın
Yaşlı, gebe ve çocuklar dikkat! Bu saatlerde dışarı çıkmayın
Beşiktaş, Osayi'nin alternatifini Ada'da buldu
Beşiktaş, Osayi'nin alternatifini Ada'da buldu
Kremlin'den İsrail'e gözdağı: Cehenneme dönüşebilir
Kremlin'den İsrail'e gözdağı: Cehenneme dönüşebilir
YDS Arapça ve Rusça sonuçları açıklandı!
YDS Arapça ve Rusça sonuçları açıklandı!