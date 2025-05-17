Eski Galatasaray yöneticisine UEFA darbesi!

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Eski Galatasaray yöneticisine UEFA darbesi!

Eski Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün'e UEFA'dan kötü bir haber geldi. Gün'ün başkanlığını yaptığı Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a Avrupa vizesi çıkmadı. İşte detaylar...

Hollanda Eredivisie'de 33 haftada topladığı 40 puanla 11. sırada yer alan ve başkanlığını Işıtan Gün'ün yaptığı Fortuna Sittard, UEFA'dan beklenmedik ceza aldı. Hollanda temsilcisi Avrupa'ya katılamayacak.

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FORTUNA SITTARD EVRAK KURBANI OLDU!

BBC'de yer alan habere göre; Fortuna Sittard gelecek sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak. Haberin detaylarında, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde oynamaya hak kazanan Hollanda ekibinin 8 Nisan'da gerekli olan belgeleri UEFA'ya göndermediği için gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacağı belirtildi.

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