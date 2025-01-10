Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

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Eski Galatasaraylı Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Errick McCollum'u renklerine bağladığını açıkladı. McCollum ülkemizde daha önce Galatasaray forması giymişti.

Son olarak Karşıyaka'da forma giyen Errick McCollum'u Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu. Sarı lacivertliler transferi resmi olarak açıkladı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, tecrübeli gard Errick McCollum (1988, 1.88) ile 2024-25 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı." ifadelerine yer verildi.

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GALATASARAY FORMASI GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu McCollum Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde daha önce Galatasaray ve Anadolu Efes formalarını da giydi. Amerikalı basketbolcu 2022 yılından bu yana Karşıyaka'da görev alıyordu. McCollum 2015-2016 yılında Galatasaray ile Eurocup şampiyonluğu yaşarken aynı sezon organizasyonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandı.

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