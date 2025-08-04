Eski Galatasaraylı İstanbul'a döndü

Geçtiğimiz sezonu 1. Lig ekiplerinden Amedspor'da geçiren defans oyuncusu Ömer Bayram, İstanbul'a geri döndü.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu bir diğer 1. Lig ekibi Sarıyer ile anlaştı.

Hoş Geldin Ömer Bayram!



Tecrübeli sol bek Ömer Bayram ile anlaşmaya vardık.



Yeni sezonda formamızla sahada olacak deneyimli oyuncumuza “hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz. ????????#Sarıyer #ÖmerBayram #Transfer #HoşGeldin pic.twitter.com/D949bz718n — SMS Grup Sarıyer (@sariyerofficial) August 4, 2025

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hoş Geldin Ömer Bayram! Tecrübeli sol bek Ömer Bayram ile anlaşmaya vardık. Yeni sezonda formamızla sahada olacak deneyimli oyuncumuza “hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz."

2018 yılında Akhisarspor'dan Galatasaray'a transfer olan Ömer Bayram, sarı kırmızılılarda geçirdiği 4 yılın sezonun ardından 2022 yılında Eyüpspor'a transfer olmuştu.