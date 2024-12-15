Eski Galatasaraylı Melo’dan itiraf geldi: Ezeli rakipten gelen teklifi açıkladı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Felipe Melo, zaman zaman sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Galatasaraylı taraftarların sevgilisi olmaya devam ediyor. Ülkesi Brezilya’da futbol kariyerine devam eden orta saha oyuncusu, yaptığı açıklamalar ile yine gündeme geldi.

Fanatik’e konuşan Melo, Galatasaray’ın şampiyonluktaki en büyük favori olduğunun altını çizerek, "Aradaki makas çok açıldı ve ben, Türkiye'de Galatasaray'la rekabet edebilecek bir takım göremiyorum. Bu yüzden, Galatasaray'ın bu sene de kolaylıkla şampiyon olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki şansıyla ilgili şunları söyledi:

"Benim inancım sonsuz, çünkü böyle bir takıma sahibiz. Bu yüzden, tekrardan bir Avrupa kupası kazanabiliriz. Kendimizden daha alt seviyede olan takımlarla oynadığımızda kendi performansımızı geliştirmemiz gerekiyor. Mesela, Young Boys'a elenmemizi kabullenemiyorum. Malmö maçını da izledim, evet çok fazla eksik vardı belki ama bu tip takımlara karşı oyunumuzu geliştirirsek bir tane daha Avrupa kupası kazanma potansiyelimiz var."

FENERBAHÇE’DEN GELEN TEKLİFİ AÇIKLADI

Fenerbahçe'den teklif aldığını ancak bunu kabul etmediğini belirten tecrübeli futbolcu şunları kaydetti:

"Aslında böyle bir şey gerçekleşti. Biz, ilk sezonumda Galatasaray'la tarih yazdık. Fenerbahçe, Krasic'i aldığı yıl bana da teklifte bulundu ve ben olmaz dedim. Ben zaten o zaman bu teklifi kabul etmedim, bundan sonra da kabul etmem zaten pek mümkün olmazdı."