Eski Galatasaraylı oyuncu teknik direktör oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK’da teknik direktörlük görevine 42 yaşındaki çalıştırıcı Bilal Kısa’nın getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Bilal Kısa ile anlaşmaya varmıştır. Aktif futbolculuk kariyerinde A Milli takım formamızı da terleten ve son olarak Eyüpspor’da antrenör olarak görev alan Bilal Kısa’ya camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.