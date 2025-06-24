Eski Galatasaraylı yükseliyor: Yeni adres yükleniyor!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Mostafa Mohamed'in Nantes'tan ayrılarak Premier Lig'e gidiyor. Fransız basınında yer alan habere göre; Mostafa Mohamed'e 27 yaşındaki futbolcuya Premier Lig ekibi Fulham talip oldu. Mısırlı golcü de bu transfere sıcak bakıyor.

Şubat 2021'de kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katılan ve Temmuz 2022'de Zamalek'ten bonservisi alınan Mostafa Mohamed, 2022-23 sezonunda Nantes'a kiralandı. 2023'ün yaz aylarında satın alma opsiyonunu kullanan Fransız ekibi, 5.75 milyon Euro karşılığında Mısırlı oyuncunun bonservisini aldı. Nantes formasıyla geçen sezon 32 resmi maça çıkan Mısırlı futbolcu söz 6 gol atarken 1 asist yaptı.

