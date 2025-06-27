Eski Galatasaraylıdan Hakan Çalhanoğlu bombası: 'Her an her şey olabilir'

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Eski Galatasaraylıdan Hakan Çalhanoğlu bombası: 'Her an her şey olabilir'

Hakan Çalhanoğlu transferiyle ilgili konuşan Yasin Öztekin, milli yıldızın sarı kırmızılılara yakında imza atabileceğini söyledi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Yasin Öztekin, ismi sarı kırmızılılarla anılan İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu'nun durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Avrupa'da bir çekim merkezi olduğunu söyleyen Öztekin, "Leroy Sane harika bir transfer, disiplinli olursa Galatasaray'a ön bölgede büyük katkı sağlar. Tam güçle oynayan Sane'yi durdurabilmek çok zor. Sane'den sonra hangi yıldız gelirse Galatasaray'a beni şaşırtmaz" dedi.

'GELMEMESİ İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK'

Öztekin, Gündoğan ve Çalhanoğlu için ise şunları söyledi:

"İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gelmemesi için hiçbir neden yok. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kuruluyor. Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'ye bu yaz gelme olasılığı var. Onunla geçen hafta konuştum. Önceden Türkiye'ye gelmek istemiyordu ama şimdi Inter'de teknik direktör değişti hem de her zaman Galatasaray'da kariyerinin bir aşamasında oynamak istiyordu. Hakan için her an her şey olabilir."

31 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu Inter'de bu sezon çıktığı 47 maçta 11 gol attı ve 8 asist yaptı.

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