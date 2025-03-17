Fenerbahçe'nin hayalleri eski Galatasaraylının elinde eridi

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe evinde Samsunspor karşısında iki puan kaybederek şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Kadıköy'ü dolduran sarı lacivertli taraftarlar Rangers maçının travmasını biraz olsun azaltmak için üç puandan başka bir şey düşünmüyordu. Ancak 90 dakika sonunda Fenerbahçe'nin umutları eski Galatasaray kalecisi Okan Kocuk'un ellerinde eridi. Dzeko'nun 90 artılardaki kafa vuruşunu Taffarel'in efsane kurtarışını andıran bir şekilde önlemesinin ardından sarı kırmızılılar şampiyonluk şarkılarını mırıldanmaya başladı.

Galatasaray, Antalyaspor karşısında Osimhen farkıyla farka koştu. Osimhen gibi bir futbolcuya sahip olmanın şansını kullanan Okan Buruk son haftalardaki kötü futbola son verdi. Geçtiğimiz iki sezonda Icardi'nin başrolde yer aldığı şampiyonluk posterinde bu kez Osimhen yer alacak gibi görünüyor. Maç sonunda Galatasaraylı bir çocuğa eşofmanını verecek kadar iyi niyetli olan Osimhen kuşkusuz sezona damga vurdu.

Beşiktaş 9 kişi kalan Konyaspor'a mağlup olarak taraftarını çıldırttı. Solskjaer ile yeni bir başlangıç yapan Kartal son maçlarda tabiri caizse dökülüyor. Taraftar Galatasaray ile oynanacak derbi maça pek umutlu bakmazken futbolcularına da çok kızgın. Olası bir derbi mağlubiyeti siyah beyazlı camiada taşları yerinden oynatacak gibi görünüyor. Kadro dışılar ya da para cezaları kapıda.

Ve Fatih Tekke artık Trabzonspor'un teknik direktörü. Çağdaş Atan'ın dediği gibi "İki aşık kavuştu" Tekke Başakşehir karşısında 3-0 gibi görkemli bir galibiyet alırken yeni takımıyla moralli bir başlangıç yaptı. Tekke'nin taraftarına "İki hafta sonra istifa diye bağırmayın hep destek olun" diyerek takılmasının gerçek olmasını diliyoruz. Tekke Trabzonspor sevdası ve Alanyaspor tecrübesiyle Şenol Güneş'in boşalttığı koltukta. Ancak şunu söylemek gerekiyor. Trabzonspor'un kalesinde Uğurcan Çakır olmasaydı hem bordo mavililer hem de Türk futbolu çok şey kaybederdi. Her takıma kendi kalecisi olma hayali kurduracak derecede yetenekli bir eldiven. Piatek'in penaltısını kurtararak Başakşehir'i maça ortak etmedi. Çakır lider kişiliğini ve yeteneğini sahaya yansıtmayı sürdürdü.

Adana Demirspor Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu. Galatasaray karşısında sahadan çekilirken gösterdikleri havalı karar onları Süper Lig'de tutamadı. Bodrumspor Jose Morias ile çıkışını sürdürürken Hatayspor hayati bir üç puanla dipten kurtulmanın önünü açtı.

Her ne kadar Jose Mourinho "Rakipler bize olduğu kadar Galatasaray'a motive olmuyor" dese de Samsunspor Thomas Reis yönetimindeki başarılı çizgisini Kadıköy'de sürdürdü. Süper Lig'in üçüncü sırasına demir attı. Eyüpspor ve Göztepe İzmir'de puanları paylaşırken sarı kırmızılılar 7 haftadır galibiyete hasret kaldı. Eyüpspor ise 44 puanla Beşiktaş'la aynı puanda yer aldı. Arda Turan maç sonunda "Avrupa gitmek doğru mu bilmiyorum" diyerek özeleştirinin kralını yaptı. Turan henüz hazır olmadıkları Avrupa macerasına şimdiden soğuk bakmaya başladı.

Mourinho Süper Lig'in tadı tuzu. Eğer Portekizli teknik adam bu sezon bizimle olmasaydı bir sürü haber, polemik ve atışma olmayacaktı. Hamurunda tartışma olan Mourinho'nun bizim futbol kültürüne alışması uzun sürmedi. Bu haftada rakiplerini Galatasaray'a motive olamamakla ve oyuncusu Saint Maximin'i manipülasyonla suçladı. Gündeme yine tek başına damga vurdu.