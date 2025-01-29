Eski Giresunsporlu Serginho Fatih Karagümrük'te

Trendyol 1. Lig takımlarından Solwie Energy Fatih Karagümrük, Brezilyalı kanat oyuncusu Serginho'yu transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun, kariyeri boyunca çıktığı 241 maçta toplam 38 gol ve 41 asist ürettiği belirtildi.

GİRESUNSPOR'DA FORMA GİYDİ

Açıklamada, son olarak Brezilya Serie A ekiplerinden CR Vasco da Gama'da forma giyen Serginho'nun, 2020 yılında transfer olduğu Giresunspor'da 3 sezon boyunca mücadele ettiği de ifade edildi. Oyuncunun Süper Lig'de toplam 64, Trendyol 1. Lig'de 26, ve Türkiye Kupası'nda 5 maça çıktığı, bu karşılaşmalarda toplam 10 gol ve 19 asist kaydettiği aktarıldı.