YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Altınordu İlçe Belediyesi, Tarihi Kentler Birliğinin (TKB) 2025 yılı proje destekleri kapsamında sunduğu “Gümrük Binası ve Alanının Yeniden İşlevlendirilmesi” projesiyle destek almaya hak kazandı.

Turnasuyu kıyısında yer alan Gümrük Binası, uzun yıllar boyunca bölge tarım ve ticaretinin önemli bir merkezi olarak hizmet vermişti. Altınordu Belediyesi’nin hazırladığı proje ile bu değerli yapı, yeniden işlevlendirilerek sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamın yeni bir buluşma noktası haline getirilecek.

ESKİ BİNA VE ÇEVRESİ YENİDEN HAYAT BULUYOR

Yaklaşık 9.700 metrekarelik bir alan üzerinde konumlanan eski Gümrük Binası, geçmişte özellikle fındık ihracatı ve depolama faaliyetlerinde kullanılan, Ordu’nun ticari hafızasında önemli bir yere sahip yapıların başında geliyor.

Zamanla işlevini yitiren bina ve çevresi, Altınordu Belediyesi’nin sürdürülebilir dönüşüm vizyonu kapsamında toplumsal faydaya yönelik bir yaşam alanına dönüştürülecek.

Hazırlanacak proje kapsamında:

● Eski yapı çok amaçlı bir etkinlik salonuna dönüştürülerek konserlere, toplantılara, sergilere ve atölyelere ev sahipliği yapacak,

● Alanın çevresine yerleştirilecek modüler büfeler, kahve noktaları ve ortak çalışma birimleri ile yerel üretim ve girişimcilik desteklenecek,

● Çocuk ve gençler için oyun, dinlenme ve dijital deneyim alanları oluşturulacak,

● Tüm alan yeşil mimari ve doğayla uyumlu tasarım anlayışıyla yeniden düzenlenecek.

“GEÇMİŞİ KORUYUP GELECEĞE BAKAN BİR KENTİN ADIMI”

Altınordu İlçe Belediye Başkanı Ulaş Tepe uzun süredir kullanılmayan ve atıl durumda bulunan gümrük binasının yeniden işlev kazandırılarak halkın kullanımına açılacağını belirtti. Projelerin, Tarihi Kentler Birliği ile yapılan iş birliği kapsamında hayata geçirileceğini söyleyen Tepe, Altınordu’nun tarihi mirasıyla modern yaşamı buluşturacak örnek bir dönüşüm sürecine girdiğini vurguladı. Başkan Tepe, projenin kentin kültürel kimliğini güçlendireceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Turnasuyu’nda yer alan Gümrük Binası, bu şehrin üretim hafızasının en önemli tanıklarından biridir. Biz, bu mirası yalnızca korumakla kalmıyor, yeniden halkın yaşamına, kentin sosyal dokusuna kazandırıyoruz. Tarihi Kentler Birliğinin desteğiyle hayata geçireceğimiz bu proje, geçmişi koruyup geleceğe bakan bir Altınordu vizyonunun somut bir örneği olacak.”

KÜLTÜREL VE EKONOMİK KATMA DEĞER SAĞLAYACAK

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Turnasuyu mevkii, kültürel etkinliklerden üretim atölyelerine, açık hava buluşmalarından gençlik programlarına kadar çok yönlü bir yaşam alanına dönüşecek. Bu dönüşümle hem yerel üreticiler ve sanatçılar desteklenecek, hem de Altınordu halkının sosyal ve kültürel yaşama katılımı artacak. Altınordu Belediyesi, “Altınordu Miras” programı kapsamında yürüttüğü restorasyon, koruma ve yeniden işlevlendirme projeleriyle yerel değerleri yaşatmaya ve çağdaş kent yaşamına entegre etmeye devam ediyor.