Eski hakem geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu! Barış Alper Yılmaz'ın golünde faul var mı?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, evinde Karagümrük'ü 3-0 yenerek sezona 2'de 2 yaparak girdi. Sabah yazarı Mustafa Çulcu, maçın hakemi Ozan Ergün ve VAR hakemine dair flaş sözlerde bulundu.

İşte o yazıdan öne çıkan kısım;

"Galatasaray'ın geriden pas oyunu ile çıkma ve rakibi üstüne çekme planına Karagümrük önde baskı ve presle cevap verdi. İyi de başladılar ancak sadece 10 dakika sürdü. Savunma güvenliğini unutunca yakalandıkları ilk uzun topta arkadaki geniş boşluğu ve Doh'un bireysel hatasını değerlendiren Barış ile Galatasaray golü buldu''''Doh ikinci spesifik hatasında kırmızı gördü ve Karagümrük bitti. Fildişili oyuncu, 21 dakikada arkadaşlarına ihanet etti, maçı verdi. 10 kişi kalan rakibi karşısında oyun Galatasaray'ın egemenliği altında oynandı.

Dominik Livakovic transferini duyurdular! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: İşte yeni takımı...

Galatasaray'dan inanılmaz istatistik!

Geçen sezonun en çok maç yöneten hakemlerinden Ozan Ergün, iyi bir fiziğe sahip. Barış'ın golünde önce karşılıklı el-kol teması var, devamında Barış'ın eli illegal kullanım olarak Doh'un yüzüne temasla itiyor. Oyuncunun düşmesi veya yüzünü tutması gerekmiyor. Bu bir faul ve sarı kart olmalıydı."

Sadio Mane transferini duyurdular! Havalimanı dolup taşacak: Fenerbahçe...

Fernando Muslera kaldığı yerden devam ediyor! Öyle bir şey yaptı ki...

Yılın transfer sürprizi! Cengiz Ünder ezeli rakibe imza atıyor: Fenerbahçeliler şoka girdi

Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyor