Eski hakem geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu! Barış Alper Yılmaz'ın golünde faul var mı?

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü 3-0 ile geçmeyi başardı. Sarı-kırmızılıların ilk golü Barış Alper Yılmaz'ın ayağından gelirken, bu gol öncesi faul olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Eski hakem Mustafa Çulcu, bu pozisyona son noktayı koydu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, evinde Karagümrük'ü 3-0 yenerek sezona 2'de 2 yaparak girdi. Sabah yazarı Mustafa Çulcu, maçın hakemi Ozan Ergün ve VAR hakemine dair flaş sözlerde bulundu.

İşte o yazıdan öne çıkan kısım;

"Galatasaray'ın geriden pas oyunu ile çıkma ve rakibi üstüne çekme planına Karagümrük önde baskı ve presle cevap verdi. İyi de başladılar ancak sadece 10 dakika sürdü. Savunma güvenliğini unutunca yakalandıkları ilk uzun topta arkadaki geniş boşluğu ve Doh'un bireysel hatasını değerlendiren Barış ile Galatasaray golü buldu''''Doh ikinci spesifik hatasında kırmızı gördü ve Karagümrük bitti. Fildişili oyuncu, 21 dakikada arkadaşlarına ihanet etti, maçı verdi. 10 kişi kalan rakibi karşısında oyun Galatasaray'ın egemenliği altında oynandı.

Geçen sezonun en çok maç yöneten hakemlerinden Ozan Ergün, iyi bir fiziğe sahip. Barış'ın golünde önce karşılıklı el-kol teması var, devamında Barış'ın eli illegal kullanım olarak Doh'un yüzüne temasla itiyor. Oyuncunun düşmesi veya yüzünü tutması gerekmiyor. Bu bir faul ve sarı kart olmalıydı."

