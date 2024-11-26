Eski hakemden ortalığı karıştıracak itiraf: Beşiktaş’ın Fenerbahçe’ye karşı golünü ve penaltısını vermedim

Süper Lig’de hakemlerle ilgili tartışmalar haftalardır devam ediyor. Süper Lig’de çok sayıda kulüp, maçları kazansın ya da kaybetsin, hakem hatalarına ve TTF’nin atamalarına tepki gösteriyor. Hakemlere tepki gösteren kulüplerin başında ise Fenerbahçe ve Galatasaray geliyor.

Eski hakem Ali Palabıyıktan, 2017 yılında yönettiği Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili ortalığı karıştıracak bir iddia geldi.

“BEŞİKTAŞ’IN GOLÜNÜ VE PENALTISINI VERMEDİK”

Ekol TV’de konuşan Palabıyık, Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 2*1 mağlup ettiği maçta siyah beyazlıların attığı bir golü ve penaltısını vermediğini söyledi.

Ali Palabıyık, kendisine sorulan "Verdiğiniz kararlar sebebiyle en zorlandığınız maç?'' şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi.

"Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı. Sahada 5 tane kırmızı kart vardı. Şenol Güneş'e göstermiş olduğum bir kırmızı kart vardı. Saha içinde vermiş olduğum kararlar çok tartışıldı. O zaman VAR yoktu. Beşiktaş'ın atmış olduğu bir golü, ofsayt sebebiyle iptal ettik."

"İKİ HAFTA SOKAĞA ÇIKAMADIM"



Palabıyık, "Müsabaka sonrası iki hafta benim için gerçekten çok kötüydü. Çünkü sokağa çıkamadım. Cenk Tosun'a yapılan kaçırdığım bir penaltı var. 2 hafta sokağa çıkamadım. Numaramı değiştirmek zorunda kaldım. Beşiktaş taraftarlarının haklı bir isyanı vardı ama numaramı bulup rahatsız ederek yaptılar.'' ifadelerini kullandı.

Söz konusu maç büyük tartışmalara neden olurken, hakem Ali Palabıyık, olaylı maç sonrası bir süre dinlendirilmişti. Olaylı maçın oynandığı sezon şampiyonluğu 75 puanla Galatasaray alarak Beşiktaş'ın 2 sezonluk şampiyonluk serisine son vermişti. Fenerbahçe 72 puanla sezonu ikinci sırada tamamlarken Beşiktaş ise 71 puanla üçüncü sırada yer almıştı.