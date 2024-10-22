Eski hakemin evinden gelen şarkıyı duyanlar ne yapacağını şaşırdı. Canlı yayında ortalık karıştı

Futbol hakemlerinin hangi takımı tuttuğu zaman zaman tartışma konusu oluyor. Özellikle Türkiye gibi hakem hatalarının çok olduğu ülkelerde maçları yöneten hakemlerin tarafsızlığını ne kadar koruyabildiği gündeme geliyor.

İspanya’da yayınlanan bir programa katılan eski hakem Pajares Paz’ın başına gelenler hakem tartışmalarının bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu. İspanyol eski hakem, canlı yayına evinden katıldı. Paz, La Liga’daki hakem kararları ve tartışmalı pozisyonlarla ilgili konuşurken yaşananlar canlı yayına damga vurdu. Paz’ın evindeki papağan bir anda ıslık çalarak Real Madrid marşı söylemeye başladı. Eski hakem Paz, durumu fark ettiği anda papağanı susturmaya çalışsa da başarılı olamadı.

SÜTDYODAKİLER NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Pajares Paz’ın papağanı susturmaya çalışırken stüdyoda bulunan program sunucusu ve yorumcular önce durumu anlamaya çalıştı. Programın sunucusu önce Paz “Kendi kendine mi konuşuyorsun?” şeklinde soru sordu. Ancak o sırada yorumcular, papağanın Real Madrid marşı söylediğini fark etti. Stüdyoda bulunan bazı yorumcular kendilerini tutamayarak gülme krizine girdi. Ancak Barcelonalı olduğu bilinen 2 yorumcu ise duruma tepki göstererek programı terk etmek istedi.

Papağanı Real Madrid marşı söyleyen eski hakem Pajares Paz ise durumu düzeltmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu durum İspanya’da hakemlerin hangi takımı tuttuğu sorusunu bir kez daha gündeme geldi.

Eski hakemin başına gelenlerin La Liga’da merakla beklenen Real Madrid-Barcelona derbisi öncesi gelmesi dikkat çekti. Merakla beklenen El Clasico’nun şampiyonluk yarışında düğümün çözülmesinde oldukça etkili olması ön görülüyor.