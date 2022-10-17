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  • Bunlar yıllarca nasıl hakemlik yaptılar. Bir tek delikanlı kadın hakem Lale orta çıktı. Beşiktaş Trabzon maçındaki doğru

Bunlar yıllarca nasıl hakemlik yaptılar. Bir tek delikanlı kadın hakem Lale orta çıktı. Beşiktaş Trabzon maçındaki doğruyu söyledi

Beşiktaş Trabzonspor derbisindeki hakem kararları tartışılmaya devam ederken eski hakemlerin kırmız kart yorumu spor kamuoyunu hayretler içerisinde bıraktı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 10:54
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Eski hakemlerin Beşiktaş Trabzonspor derbisindeki kırmızı kart yorumları sporseverleri çıldırttı. Yusuf Yazıcı bile özür diledi

Bunlar yıllarca nasıl hakemlik yaptılar. Bir tek delikanlı kadın hakem Lale orta çıktı. Beşiktaş Trabzon maçındaki doğruyu söyledi
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Beşiktaş Trabzonspor derbisinde hakem kararları yine öne çıktı. Ali Şansalan verdiği ve vermediği kararlarla eleştirildi.

Özellikle maçın son dakikalarında Yusuf Yazıcı'nın gördüğü kırmızı kart en çok konuşulan pozisyon olurken Deniz Çoban, Fanatik'te kaleme aldığı yazısında Ali Şansalan ve hakem ekibinin Beşiktaş-Trabzonspor maçındaki kararlarını tek tek değerlendirdi.

Yusuf Yazıcı'nın kırmız kartlık hareketine "Yanlış karar" değerlendirmesinde bulunan eski hakemleri eleştiren gazeteci Ersoy Özdem'in paylaşımı dikkat çekti.

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı bile kırmızı kartlık hareket sonrası özür dilerken Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım'ın değerlendirmesi sporseverlerin tepkisini topladı.

Bir tek Lale Orta pozisyon için doğru karar yorumunda bulundu.

 

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Beşiktaş Aşktır
17.10.2022 12:25
GS yada fb li olsaydı kırmızı derlerdi gedson kendini bilerek attı demediklerine dua edelim fetöcü hakemler hâlâ işbaşında çaldıkları sampiyonluklarımız yetmemiş  
 
Ali han
17.10.2022 12:03
Çok yalayacaksınız 3 ünü de. Bir kez daha alacaksınız boyunuzun ölçüsünü.  
 
Mehmet Tok
17.10.2022 11:22
Hakemler Beşiktaş'ın elinden en az 5 şampiyonluğu aldılar. Hala da Beşiktaş'ın hakkını yemeye doyamadılar. MHK nın Beşiktaş düşmanlığı genetik.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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