Bunlar yıllarca nasıl hakemlik yaptılar. Bir tek delikanlı kadın hakem Lale orta çıktı. Beşiktaş Trabzon maçındaki doğruyu söyledi

Beşiktaş Trabzonspor derbisinde hakem kararları yine öne çıktı. Ali Şansalan verdiği ve vermediği kararlarla eleştirildi.

Özellikle maçın son dakikalarında Yusuf Yazıcı'nın gördüğü kırmızı kart en çok konuşulan pozisyon olurken Deniz Çoban, Fanatik'te kaleme aldığı yazısında Ali Şansalan ve hakem ekibinin Beşiktaş-Trabzonspor maçındaki kararlarını tek tek değerlendirdi.

Yusuf Yazıcı'nın kırmız kartlık hareketine "Yanlış karar" değerlendirmesinde bulunan eski hakemleri eleştiren gazeteci Ersoy Özdem'in paylaşımı dikkat çekti.

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı bile kırmızı kartlık hareket sonrası özür dilerken Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım'ın değerlendirmesi sporseverlerin tepkisini topladı.

Bir tek Lale Orta pozisyon için doğru karar yorumunda bulundu.