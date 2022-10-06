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Zirve Yayınevi davasına ilişkin yeni gelişme 

Malatya'da, 2007'de işlenen Zirve Yayınevi'ndeki cinayetlere ilişkin davayla ilgili, aralarında Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 4'ü firari 5 eski hakim ve savcının yargılandıkları davada, eski hakim Birol Bilen hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 16:34
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Eski hakim ve savcıların yargılandığı Zirve Yayınevi davasına ilişkin yeni gelişme

Zirve Yayınevi davasına ilişkin yeni gelişme 
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Malatya'da, 2007'de işlenen Zirve Yayınevi'ndeki cinayetlere ilişkin davayla ilgili, aralarında Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 4'ü firari 5 eski hakim ve savcının yargılandıkları davada, eski hakim Birol Bilen hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

Yargıtay 11. Ceza Dairesince görülen davanın duruşmasında, müştekiler ile Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurulurken, sanıklardan gelen olmadı.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından Daire Başkanı Ali İhsan Öztekin, sanıklardan Cihan Kansız, Hadi Çağdır, Mehmet Karababa ve Zekeriya Öz hakkındaki yakalama kararlarının infaz edilemediğini bildirdi.

Müştekilerin dinlenilmesinin ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenilmesine, adresinde bulunamayan sanık Birol Bilen hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ve eksik hususların ikmalinin beklenilmesine karar verilmesini talep etti.

DAVA ERTELENDİ

Müzakerenin ardından ara kararları açıklayan Daire Başkanı Öztekin, sanıklar Kansız, Çağdır, Karababa ve Öz hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenilmesine, Bilen hakkında da ifade almaya yönelik yakalama çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi.

Ayrıca, müşteki Ruhi Abat'ın, davaya katılan sıfatıyla katılmasına ve gelecek celse tanık olarak dinlenilmesi için gerekli yazışmaların yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, davayı 26 Ocak 2023'e bıraktı.(AA)

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