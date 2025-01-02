Eski hocası Immobile’yi takımında istiyor. İtalyan basını yazdı

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Eski hocası Immobile’yi takımında istiyor. İtalyan basını yazdı

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Immobile ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Inter Teknik Direktörü Inzaghi’nin Lazio’da birlikte çalıştığı eski öğrenicisini takımında görmek istediğini yazdı.

Beşiktaş'ta forma giyen Ciro Immobile için İtalya'ya dönüş ihtimali doğdu. Ciro Immobile sezon başında İtalyan ekibi Lazio'dan ayrılarak Beşiktaş'a Transfer olmuştu.

Simone Inzaghi'nin eski öğrencisiyle yeniden buluşmak istediği iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Inter'in başındaki Simone Inzaghi'nin daha önce Lazio'da beraber çalıştığı Ciro Immobile'yi transfer etmek istediği belirtildi.

Yine haberde yer alan bilgiye göre, transferin oyuncunun yaşı nedeniyle düşük ihtimalli olduğu yazıldı. Beşiktaş'ın da forvet oyuncusunu bırakmak istemediği iddia ediliyor.

Beşiktaş ile bu sezon 20 maça çıkan tecrübeli golcü, 13 kez ağları havalandırdı.

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