Eski hocası istedi: Fenerbahçe orta sahasından Serie A'ya

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Eski hocası istedi: Fenerbahçe orta sahasından Serie A'ya

Atalanta'nın teknik direktörü Ivan Juric, Fenerbahçe forması giyen eski öğrencisine talip oldu.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor.

Dzeko, Tadic, Maximin, Kostic gibi isimlerle vedalaşan sarı lacivertlilerde sezon başında kadroya katılan Faslı orta saha Sofian Amrabat da teklif alan isimlerden oldu.

Fas basınında çıkan habere göre; Amrabat için Serie A'dan Atalanta devreye girdi. İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Ivan Juric'in, Verona'dan eski öğrencisi Amrabat ile yakın zamanda transferi görüşmek üzere bir araya geleceği açıklandı.

Faslı oyuncuya Suudi Arabistan kulüplerinden de ilgi olduğu biliniyor.

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