Eski hocasından Boupendza için duygusal sözler: Benim oğlum gibiydi

Bir dönem Türkiye’de Hatayspor forması da giyen Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza, 28 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye’de Hatayspor forması giyen ve son olarak Çin kulübü Zhejiang FC'de top koşturan Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza, hayatını kaybetti. 28 yaşındaki futbolcunun ölüm şekline dair henüz net bir açıklama yapılmazken, Çin’de bulunduğu apartmanın 11. katından düştüğü iddia edildi.

Boupendza’nın, Romanya’da formasını giydiği eski kulübü Rapid Bükreş’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da oyuncunun yakınlarına ve ailesine baş sağlığı temennisinde bulunuldu.

Gabonlu futbolcu, Türkiye’de oynadığı dönemde Hatayspor'la ligde 22 gole imza atmış ve 2020-2021 sezonunu gol kralı olarak tamamlamıştı.

ESKİ HOCASINDAN DUYGUSAL SÖZLER

Zhejiang FC forması giyen Aaron Boupendza'nın ölümü futbol dünyasını yasa boğdu. Boupendza ile birlikte çalışan Rumen teknik direktör Marius Sumudica duygusal bir açıklama yaptı.

Sumudica, "Tamamen şok oldum. O benim çocuğum gibiydi. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Oğlumla aynı gün, aynı ay ve aynı yılda doğdu. Benim için çok büyük bir darbe. Aaron gerçekten istediğim bir oyuncuydu. Kelimeler gereksiz. Gerçekten başka ne söyleyeceğimi bilmiyorum...Kulüpten biri bana menajeriyle konuştuğunu söyledi. Bir sonraki maçta onun için bir şeyler hazırlayacağız, bilmiyorum. Gerçekten daha fazla konuşamam, lütfen beni anlayın." ifadelerini kullandı.

Sumudica ve Boupendza, Rapid Bükreş'te birlikte görev yapmıştı.