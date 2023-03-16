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Delle Alli için Şenol Güneş'e gönderme

Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar forma vermeyi düşünmediği isimlerden biri olan Dele Alli için eski hocası Karl Robinson destek mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 13:09
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Eski hocasından övgü: Alli'den iyisi yok

Delle Alli için Şenol Güneş'e gönderme
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Robinson, eski öğrencisi Dele Alli ile ilgili Talksport'a yaptığı açıklamada, "Bence birçok insan onun bir futbolcu olduğunu ve kazandığı parayı yeteneği ile kazandığını unutuyor. Dele her şeyden önce futbol oynamak istiyor. Yetenekleri kesinlikle tartışılmaz. Dele hakkında benim için tek bir gerçek var, sahada yer aldığı zaman Dele Alli'den daha iyisinin olmamasıdır." dedi.
"DOĞAL DEĞİL Mİ"
Alli'ye fırsat verilmesi gerektiğini söyleyen Robinson, "Takımlar sadece bu fırsatı Dele'ye sunmalı. Manchester City forması giyen Phil Foden da şu anda muhtemelen bu eleştirilerden muzdarip. Bunlar hayatlarını yaşayan ve hayatlarını nasıl yaşamak istiyorlarsa öyle yaşamaya hakları olan genç adamlar. Özgür yaşamak istemeleri de çok doğal değil mi!" ifadelerini kullandı.

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