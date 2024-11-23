Eski İçişleri Bakanı Hulusi Akar’ı istifaya çağırdı. Danimarka'nın işgali üzerinden İsrail tehdidini anlatmıştı

Hulusi Akar, Üçüncü Dünya Savaşı ve İsrail'in Türkiye açısından bir tehdit oluşturup oluşturmadığına yönelik sorular üzerine, "İkinci Dünya Savaşı'nda Danimarka'nın işgali 6 saat. Bunun şakası yok. 'Efendim İsrail bize tehdit mi, değil mi?' Tehdit, kocaman bir tehdit” İfadelerini kullanmıştı.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Hulusi Akar’a sert bir dille tepki göstererek istifaya çağırdı. Akar, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin, Danimarka’yı işgali üzerinden İsrail’in Türkiye’ye yönelik bir tehdit olduğunun söylenmesinin en hafif tabirle acizlik, korkaklık, basiretsizlik olduğunu belirterek,

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ İÇSELLEŞTİREMEYENLER GÖREVLERİNDEN İSTİFA ETMELİDİR”

“Türkiye ne Danimarka’dır ne de başka bir ülkedir, Türkiye güçlü bir ülkedir. Danimarka’yı 6 saatte işgal eden Naziler, Bulgaristan sınırına kadar gelse de Türkiye’ye savaş açma cüretinde bulunamamıştır. Türkiye’nin, Türk milletinin gücünü başka ülkelerle benzeştirmek büyük bir gaflettir. Milletimize korku pompalayanlar, korkularını kendi iç dünyalarında yaşamalı ve artık susmalıdır. Bulundukları görevlerin ve koltukların büyüklüğünü idrak edememiş olanların halen görev ve koltuk peşinde olmaları ülkemizin geleceğini karartmaktadır. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke olup yedi düveli de gelse hepsini bertaraf edecek güç ve kuvvettedir. Bunu içselleştiremeyenler görevlerinden istifa etmelidir.” İfadelerini kullandı.