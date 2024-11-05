Eski İçişleri Bakanı ne iktidar ne muhalefet dedi. Seçmenlere o partiyi işaret etti

Türkiye’de son dönemde yaşanan terör olayları ve atanan kayyumlar sonrası siyaset gündemi epey bir hareketli. Yaşanan siyasi olaylar erken seçim çağrılarını artırırken, konuyla ilgili bir açıklamada Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’dan geldi.

YURT PARTİSİ'Nİ İŞARET ETTİ

Sadettin Tantan, artan erken seçim çağrıları sonrası seçmenlere kendi partisi olan Yurt Partisi’ni işaret etti. Tantan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin iktidar ve muhalefet ekseninde sıkışmış bir siyaset anlayışında olduğunu ve bundan çıkılması gerektiğini belirterek seçmenleri kendi partisine oy vermeye çağırdı.

"YURT PARTİSİ’NİN PROGRAMI VE KADROLARI HAZIRDIR"

Tantan, yaptığı paylaşımda şunları söyledi, “Türkiye’yi iktidar ve muhalefet ekseninde sıkışmış bir siyaset anlayışından çıkarmak ülkemizin geleceği için önem arz etmektedir. Halkımız her iki anlayışı da aslında benimsemeden alternatifsizlikten kerhen oy vermektedir. Bu durum artık değişmeli ve milli kimlikli, ehil, dürüst bir siyasi anlayış ortaya konulmalıdır. Yurt Partisi; populizmden uzak durduğu için yıllar içinde arzu ettiğimiz oy oranlarına ulaşamamış olsa da kimliğini korumuştur. Önümüzdeki dönemde Yurt Partisi’ni gençleştirerek Türkiye’nin ihtiyacı olan politikaların oluşturulmasını temel alan bir anlayışla aktif hale getireceğiz. Türkiye’nin başta güvenlik, ekonomi, tarım, üretim, dış politika, milli eğitim, sağlık, savunma sanayi alanlarında atması gereken adımlar hususunda Yurt Partisi’nin programı ve kadroları hazırdır. Cumhuriyetçi, Atatürkçü, milli kimlikli, dürüst, namuslu herkese Yurt Partisi’nin kapısı açıktır. Türkiye büyük fedakarlıklarla, kanla, cesaretle, emperyalizme karşı koyarak kurulmuş büyük ve onurlu bir devlettir. Türk halkı kazanımlarından taviz vermeyecek, emperyalizme karşı yine galip gelecek, yurduna sahip çıkacaktır. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!”