Eski İçişleri Bakanı Saddetin Tantan Suriye'deki tehlikeli oyuna dikkat çekti: Türk nüfus yok edilmek isteniyor

27 Kasım’da Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam(HTŞ) ile hükümet güçleri arasında başlayan çatışmalarda muhalif güçler Hama’ya kadar ilerledi. Ortadoğu’daki gerilim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, istikrarsızlığın Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir" ifadelerini kullanmıştı. Ortadoğu’da son yaşanan gelişmeleri eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, X hesabından değerlendirdi. Tantan, göç tehlikesine değinerek, “Bugün Türkiye’nin önüne çok ciddi bir güvenlik tehlikesi olarak çıkmaktadır. Bu sorunun çözümü için Türkiye nüfuzunu ortaya koymalıdır.” ifadelerini kullandı.

TANTAN: TÜRKİYE’NİN ÖNÜNE ÇOK CİDDİ BİR GÜVENLİK TEHLİKESİ OLARAK ÇIKMAKTADIR

ABD’nin Irak’ı işgali ve ardından gelişen olayların Türkiye’yi etkilediğini belirten Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, X hesabı üzerinden Suriye’de son yaşanan gelişmeleri demografik etkisini inceledi. Tantan, “Türk kimliğine yönelik saldırıların artmasına neden olmuştur. Kerkük, Süleymaniye, Telafer gibi kadim Türk kentlerindeki demografinin küresel güçler ve yerel işbirlikçi kuklaları tarafından değiştirilmesi maalesef bugün Türkiye’nin önüne çok ciddi bir güvenlik tehlikesi olarak çıkmaktadır. Bu sorunun çözümü için Türkiye nüfuzunu ortaya koymalıdır. Bölgesel kalkınma projesi ile Türkiye emperyalist oyunu bozabilir. Türkiye; Suriye’de, Irak’ta küresel güçlerin sahnelediği oyun neticesinde Türkmenlerin politik kırıma maruz kalmalarına seyirci kalmamalı, kalkınma modeli ortaya koyarak küresel oyunu bozmalıdır.” dedi.

ABD’nin Irak’ı işgali ve ardından gelişen olaylar bugün bölgemizin maruz kaldığı sorunların kronikleşmesine ve Türk kimliğine yönelik saldırıların artmasına neden olmuştur. Kerkük, Süleymaniye, Telafer gibi kadim Türk kentlerindeki demografinin küresel güçler ve yerel işbirlikçi… — Sadettin Tantan (@sadettintantan) December 5, 2024

ORTADOĞU’DAKİ GERİLİM TÜRKİYE’Yİ DEMOGRAFİK OLARAK ETKİLEMİŞTİ

Ortadoğu’da yaşanan gerilim ardından demografik göçler Türkiye’yi en çok etkilemişti. 2011 yılında Suriye İç Savaşı'nın başlaması sonucunda savaştan kaçan 3.5 milyon Suriyeli Türkiye’ye gelmişti. Lübnan, Irak, Afganistan, Filistin ve İran gibi ülkelerden pek çok göç dalgaları ülkemizi etkilemişti.

YENİ GÖÇ DALGASI MI GELİYOR?

27 Kasım’da Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam(HTŞ) ile hükümet güçleri arasında başlayan çatışmalar sonrasında ülkemizde pek çok vatandaş ‘yeni göç dalgası mı geliyor?’ sorusunu akıllara getirdi. HTŞ grubunun Hama’ya kadar ilerlemesi ile gerilim gittikçe büyüyor.

Suriye’deki son gelişmelere ilişkin Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, istikrarsızlığın Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir" demişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, "Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahaleyle açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır" ifadesini kullanmıştı.